غدا .. قبول اعتذارات المشاركين في لجان السير وتقدير الدرجات لامتحانات الثانوية العامة ببني سويف

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن بدء قبول الاعتذارات للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.





وأعلنت وكيل الوزارة أن قبول الاعتذارات تبدأ من غدا الأحد وحتى يوم الثلاثاء 16 من الشهر الجاري وذلك بمدرسة عمر بن عبدالعزيز 2 بجوار كلية التربية ببني سويف تسهيلًا على المعلمين المعتذرين، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

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