غدا .. قبول اعتذارات المشاركين في لجان السير وتقدير الدرجات لامتحانات الثانوية العامة ببني سويف

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن بدء قبول الاعتذارات للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.
وأعلنت وكيل الوزارة أن قبول الاعتذارات تبدأ من غدا الأحد وحتى يوم الثلاثاء 16 من الشهر الجاري وذلك بمدرسة عمر بن عبدالعزيز 2 بجوار كلية التربية ببني سويف تسهيلًا على المعلمين المعتذرين، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.
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وحددت وكيل وزارة التعليم بمحافظة بني سويف حالات قبول الاعتذارات وهي : قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد)، وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.