أخبار التوك شو.. أسرار جديدة ومفاجئة عن كورونا.. البلازما ليست علاجا.. والصحة: المتعافي قد يصاب مرة أخري بالفيروس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، امس الجمعة ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن تسليم الدفعة الأولى من دواء أفيفافير المضاد لفيروس كورونا إلى المستشفيات الروسية.









أعرب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، عن سعادته بإشراف طبيب وأستاذ من جامعة عين شمس على تصنيع لقاح مضاد لكورونا في جامعة أكسفورد.





قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل ما يتردد عن أن من يصاب بالانفلونزا العادية كثيرا لديه مناعة ضد كورونا، ليس له أساس من الصحة، موضحا إن الأجسام المضادة التي تتكون نتيجة أدوار الإنفلونزا لا علاقة لها بـ كورونا.





قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن بلازما الدم علاج تجريبي لـ مصابى فيروس كورونا.

كشف الدكتور هاني دبوس مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، عن وجود دراسة بجامعة عين شمس للمقارنة بين دوائي عقار "آفيجان والهيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابي فيروس كورونا.





قال الدكتور محمد إمام، استشارى العظام وعضو هيئة التدريس في جامعة لندن، إن جامعة أكسفورد سبقوا العالم بمرحلتين وتمكنوا من إيجاد عقار لعلاج لمواجهة كورونا، لافتا إلي أنه آمن وأعتقد أنه حتى الآن نتائجه مبشرة من 50 إلى 80%.





قالت الفنانة حنان يوسف، إنها تعرضت لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، خضعت على أثرها لبعض الفحوصات بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية.



