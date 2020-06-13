جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور

أثارت جريمة مروعة حديث الرأي العام البريطاني بعدما قام رجل أربعيني بطعن امرأة يهودية عدة طعنات متتالية وسط الشارع في مدينة لندن الصاخبة.





أثارت الجريمة الشنيعة فزع المواطنين في شارع ستوك نوينجتون بعدما هزت صرخة مدوية لامرأة قلوب المارة الذين لم يتمالكوا أنفسهم بعد رؤيتها غارقة في دمائها.

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سارع مجموعة من عمال البناء والمهندسين بتثبيت الرجل على الأرض لإفلات السكين من يده، وتم نقل الضحية البالغة من العمر 50 عامًا إلى المستشفى في حالة حرجة.



