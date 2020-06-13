لو عاد بي الزمن ما تراجعت.. الهاني سليمان: كنت على وشك الانضمام إلى الأهلي عام 2013 .. فيديو

كنت لا يزال مشواري مع الاتحاد لا يتعدى العامين والجماهير لم تكن لتقبل بانتقالي للأهلي لذلك الاتحاد رفض".

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي فاوضني في بداية مشواري مع الاتحاد لكن رئيس النادي محمد مصيلحي رفض إتمام الصفقة وقتها،