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رياضة

لو عاد بي الزمن ما تراجعت.. الهاني سليمان: كنت على وشك الانضمام إلى الأهلي عام 2013 .. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 04:07 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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محمد رشاد
قال الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي في أكثر من مناسبة، لكن المفاوضات في كل مرة لم يكتب له النجاح، مشيرا إلى أنه لو عاد به الزمن لوافق على الانتقال للقلعة الحمراء.



وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي فاوضني في بداية مشواري مع الاتحاد لكن رئيس النادي محمد مصيلحي رفض إتمام الصفقة وقتها، كنت لا يزال مشواري مع الاتحاد لا يتعدى العامين والجماهير لم تكن لتقبل بانتقالي للأهلي لذلك الاتحاد رفض".

وأوضح، أنه وقع على عقود الانتقال للأهلي في عام 2013، بعدما علمت إدارة القلعة الحمراء بأنه يحق له الانتقال لاي فريق فدخلوا في مفاوضات معه.

وأشار إلى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى علم بأن الأهلي سيعيره بعد التوقيع معه، وهو ما رفضته لرغبتي في اللعب مع فريق كبير بحجم الأهلي وعدم الخروج للإعارة.

وتابع:" كنت أرغب في مواصلة مشواري في اللعب ولذلك قررت عدم إكمال التفاوض وطلبت الحصول على العقود وبالفعل حصلت عليها وانتقلت إلى الجونة، لكن لو عاد بي الزمن لانتقلت إلى الأهلي وقبلت بالإعارة".
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