أنا كنت هانم ... كارولين عزمي تبكي علي التيك توك.. فيديو

نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى فيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك
وظهرت كارولين عزمى فى فيديو ساخر وهي تبكي قائلة : انا كنت هانم وكنت ملكة عايشة في قصر لوحدي وبحكم واتحكم فيه
وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى:
-جميلة جدا ، "قمر ماشاء الله، الدموع دي بجد بنحبك اوي ، الفنانة الجميلة
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يذكر أن اخر اعمال كارولين مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان ٢٠٢٠ .
مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
@carolineazmi ♬ الصوت الأصلي - mizzzzzoo