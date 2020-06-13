مصر تسجل 1577 حالة بفيروس كورونا.. وإصابة زوجة الرئيس الأوكراني بالوباء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ماكرون يرحب بإعلان القاهرة ويؤكد: ضروري لحل الأزمة الليبية

محمد بن زايد وماكرون يدعمان "إعلان القاهرة" لحل أزمة ليبيا

الكويت تسجل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم 39 مصريا

لبنان يعيد فتح مطار الحريري مطلع يوليو

فرنسا تعلن موعد فتح الحدود مع أوروبا.. وتستثني دولتين









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1577 إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد إضافة إلى 45 حالة وفاة، في الساعات الـ 24 الأخيرة.





وقالت "الراي" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أشاد بالمساعي المصرية الرامية لتسوية النزاع الليبي، مرحبًا بإعلان القاهرة، وأكد على أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي، كحل أصيل للأزمة الليبية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بتسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت منهم 232 مواطن كويتي و86 مقيم من جنسية هندية و53 من جنسية بنجلادشية و39 مقيم من جنسية مصرية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 34.952 حالة.





وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 41499 حالة بعد تسجيل 513 اصابة جديدة، وذلك بالتزامن مع تسجيل تعافي 712 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 25946 حالة.





وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 3921 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي لليوم الثالث على التوالي، بعد تسجيل 3733 إصابة أول أمس الخميس و3717 إصابة الأربعاء وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الجديد التي تم رصدها في المملكة 119942.





وقالت "الراي" إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم الإمارات وفرنسا للمبادرة المصرية الساعية إلى حل الأزمة في ليبيا، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل، والعودة إلى المسار السياسي وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة.





وأفادت "الوطن" بأن لبنان اعلن إعادة فتح مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بقدرة تشغيل توازي 10% من حركة الملاحة مقارنة مع شهر يوليو من العام 2019، على أن يتم استئناف رحلات الطيران الخاصة اعتبارًا من 24 يونيو الجاري.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن فرنسا أعلنت، أمس، رفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو المقبل، مشيرةً إلى أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود.





وذكرت "الجريدة" أن المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أعلت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته أولينا زيلينسكا بفيروس كورونا المستجد.





وذكر المكتب الصحفي في بيان "الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".



