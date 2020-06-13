الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يسعى للابتعاد بالصدارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم، السبت، نحو استكمال الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "البوندسليجا"، الذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يستضيف فريق بايرن ميونيخ، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، وذلك على ملعب "أليانز أرينا".
ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 70 نقطة، بينما يحتل الضيوف المركز الرابع برصيد 56 نقطة.
وكان الدورى الألماني قد توقف في منتصف شهر مارس الماضى، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أيضا أول دورى أوروبي يعاود نشاطه من جديد في ظل الأزمة التى يعانى منها العالم كله.