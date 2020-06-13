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رياضة

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يزحف نحو القمة بمواجهة فورتونا دوسلدورف

السبت 13/يونيو/2020 - 07:08 ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
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محمد رشاد
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نحو استكمال الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "البوندسليجا"، الذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ويحل فريق بوروسيا دورتموند، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فورتونا دوسلدورف، في تمام الثالثة والنصف من مساء اليوم، وذلك على ملعب "إسبريت أرينا".

ويحتل فريق فورتونا دوسلدورف المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الضيوف وصافة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 63 نقطة.

وكان الدورى الألماني قد توقف في منتصف شهر مارس الماضى، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أيضا أول دورى أوروبي يعاود نشاطه من جديد في ظل الأزمة التى يعانى منها العالم كله.
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