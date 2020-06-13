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أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد علام
يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، السبت الموافق 13- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.



- سجل جرام عيار 21 في السعودية 182.94 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 153.43 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه  17.15 دينار كويتي




سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.07 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,06  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,77 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.96  ريال سعودي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.54  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,502  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,732 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,464  ريال سعودي) أي ما يعادل (389.89  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,073  ريال سعودي) أي ما يعادل (55,698  دولار أمريكي)


سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (204.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (179.01درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.74 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.43 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.34 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.49دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.29 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,362 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,732 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,432  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.8963 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,575  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,698 دولار أمريكي)



 وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.15  دينار كويتي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.72 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.86 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي) 

أسعار الجنيه الذهب 120.07 دينار كويتي  أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي 

أسعار أوقية الذهب 533.43 دينار كويتي أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي 

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