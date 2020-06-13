أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، السبت الموافق 13- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار. يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي، في الأسواق اليوم، السبت الموافق 13- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.













- سجل جرام عيار 21 في السعودية 182.94 ريال سعودي





- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 153.43 درهم إماراتي





- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.15 دينار كويتي









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سعر الذهب في السعودية:





أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف علىلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.07 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,06 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,77 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.96 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.54 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,502 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,732 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,464 ريال سعودي) أي ما يعادل (389.89 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,073 ريال سعودي) أي ما يعادل (55,698 دولار أمريكي)









سعر الذهب في الإمارات:





سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم. يتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.









وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (204.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (179.01درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.74 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.43 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.34 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.49دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.29 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,362 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,732 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,432 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.8963 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,575 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,698 دولار أمريكي)













أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدينار الكويتي.





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.15 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.72 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.86 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)





أسعار الجنيه الذهب 120.07 دينار كويتي أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي





أسعار أوقية الذهب 533.43 دينار كويتي أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي



