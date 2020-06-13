فى ذكرى رحيل سعد أردش..عانى من سرطان العظام ووبخ محمد رياض لضعفه باللغة العربية

ولد سعد أردش فى 16 يونيو 1924 في مدينة فارسكور على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، وتلقى تعليمه فيها حتى حصل على الشهادة الثانوية، وكان ناظر المدرسة الابتدائية في فارسكور حين التحق بها هو حلمي البابلي والد الفنانة الكبيرة سهير البابلي، والذي كان من أعظم التربويين، حيث كانت تربطه علاقة ذات طابع أسري بكل تلميذ، وفي المدرسة الثانوية بفارسكور، تعرف أردش على الشاعر الصوفي الكبير طاهر أبو فاشا الذي قاد تجربة المسرح المدرسي.

فيما قال الفنان محمد رياض في حوار مع برنامج بالألوان الطبيعية على قناة دريم إن أردش صاحب فضل كبير عليه في مشواره الفني، خاصة في تعلمه اللغة العربية.



