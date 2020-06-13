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أخبار البلد

نتائجه سلبية.. الفلاحين تكشف السر وراء انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 م
البطاطس
البطاطس
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 إلي 2.5 جنيه.

ولفت أبو صدام خلال تصريحات له اليوم إلى أن انخفاض اسعار  كيلو البطاطس عن سعر تكلفة زراعته والذي يتراوح بين 2 إلي 3 جنيهات يؤدي لخسائر فادحه للمزارعين تتراوح ما بين 10الي 30 الف جنيه للفدان الواحد حسب نوع الأرض ومقدار تكلفة الزراعة وتنذر هذه الخسائر بعزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم المقبل والذي يؤدي حتما إلي ارتفاع الأسعار  وإشاعة جو من عدم الاستقرار. 


وأرجع ابوصدام اسباب تدني اسعار البطاطس إلي وفرة المعروض من البطاطس مع قلة الطلب، موضحا أن هذه الوفرة نتيجة طبيعية لزيادة المساحات المنزرعة من البطاطس وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة اغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف انتاج مصانع انتاج الشيبسي.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن صادارت البطاطس اعلي من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعه حتي بداية الشهر الجاري وما زال التصدير مستمر رغم أن اجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان687.842 الف طن، ورغم ذلك فإن عائد هذه الصادارات منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحليه للدول المستوردة للبطاطس المصريه وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبته  في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا

واوضح عبدالرحمن ان البطاطس في مصر تزرع طوال ايام العام في ثلاث عروات اساسية هم العروه الشتويه وتزرع في شهري اكتوبر ونوفمبر والعروه المحيرة وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وهاتان العروتان يزرعان بتقاوي كسر محلية من العروة الحالية ( الصيفية) والتي تزرع بتقاوي مستوردة في اشهر ديسمبر ويناير وفبراير.

وقال إن تداخل العروات مع بعضها لتغير المناخ من منطقة إلي اخري وفر البطاطس طوال العام، كما أن استيراد اصناف التقاوي الممتازة مع خبرة المزارعين والتوعية المستمره من المختصين واعتدال المناخ قلل فرص انتشار الامراض وزاد الانتاجية.

وناشد " نقيب الفلاحين " بضرورة ايجاد وسيله لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقه والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستراتيجية وذلك  بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
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