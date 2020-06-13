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أخبار العالم

في محاولة لتخفيف حدة التوتر.. بومبيو يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في هاواي

السبت 13/يونيو/2020 - 12:50 م
بومبيو
بومبيو
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على صالح
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو سيجتمع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي في هاواي في محاولة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن مختلف القضايا.


وذكر موقع "بوليتيكو" أن "بومبيو كان يخطط للرحلة بهدوء ولم يتم الانتهاء من الترتيبات بعد".


وكان بومبيو صريحًا في انتقاد الصين بشأن مجموعة من القضايا من أصل جائحة فيروس كورونا إلى سياسة هونج كونج إلى علاج الأقليات العرقية والدينية.


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وقال بومبيو، في تصريحات الشهر الماضي، إن الصين كان بإمكانها منع وفاة مئات الآلاف من الناس حول العالم من خلال أن تكون أكثر شفافية بشأن الفيروس كورونا واتهمها برفض تبادل المعلومات.


وقال أيضا إن الخطط الصينية لفرض قوانين الأمن القومي على هونج كونج ستكون للحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة.


ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست فى هونج كونج عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن يانج، عضو مجلس الدولة وعضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى، سيمثل الجانب الصينى فى الاجتماع.


وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكنه حتى قطع العلاقات بين البلدين.
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