لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية

، اليوم السبت، الكليات المختلفة بالجامعة والمدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على عملية تركيب كبائن التعقيم المصنوعة من الصلب والمدهونة بدهان إلكتروستاتيك والمزودة بـ 4 رشاشات تعقيم.

وأكد رئيس الجامعة مراعاة أقصى درجات الدقة والجودة في عملية التعقيم وتذليل كل العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وكان مجلس جامعة قد عقد جلسته رقم (12) عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، واتخذ عدة قرارات. الأقصر قد عقدواتخذ عدة قرارات.





وتتمثل القرارات في الموافقة على إجراءات الجامعة في إدارة اختبارات السنوات النهائية، والموافقة على إنشاء صندوق الإحلال والتجديد لمباني الجامعة ومنشآتها ومرافقها، وكذلك الموافقة على لائحته المالية والإدارية، والموافقة على مركز خدمة السيارات ووسائل النقل، وكذلك الموافقة على لائحته المالية والإدارية.