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تعليم

لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية

السبت 13/يونيو/2020 - 01:01 م
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
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شمس يونس
تفقد الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، الكليات المختلفة بالجامعة والمدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على عملية تركيب كبائن التعقيم المصنوعة من الصلب والمدهونة بدهان إلكتروستاتيك والمزودة بـ 4 رشاشات تعقيم.

يأتى ذلك استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، وفي إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حرصا على سلامة وصحة الطلاب خلال تأدية امتحانات نهاية العام. 


وأكد رئيس الجامعة مراعاة أقصى درجات الدقة والجودة في عملية التعقيم وتذليل كل العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وكان مجلس جامعة الأقصر قد عقد جلسته رقم (12) عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، واتخذ عدة قرارات.

وتتمثل القرارات في الموافقة على إجراءات الجامعة في إدارة اختبارات السنوات النهائية، والموافقة على إنشاء صندوق الإحلال والتجديد لمباني الجامعة ومنشآتها ومرافقها، وكذلك الموافقة على لائحته المالية والإدارية، والموافقة على مركز خدمة السيارات ووسائل النقل، وكذلك الموافقة على لائحته المالية والإدارية. 

لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية
لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية
لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية
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