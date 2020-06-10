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محافظات

شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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شمس يونس

شهد منفذ بيع احدى شركات الدخان والسجائر بمركز اسنا جنوب الأقصر  زحاما شديدا من المواطنين وتجار المحلات؛  وذلك لصرف حصتهم المحددة من السجائر والتبغ.

وقامت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة اسنا بمحاولات لفض التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " وايجاد حلول لمنع التزاحم مرة اخرى .

 ومن جهته، اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة  الأقصر  انه في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الاسواق، وفي ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها خارج التسعيرة ، كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية.

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واسفرت الحملات عن تحرير  ٢ محضر تمويني لبيع السجائر بأزيد من السعر وتم ضبط ٥٢ قاروصة سوبر و ٢٦ قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة اسنا مع  ضبط ١٠٠ علبة سجائر بوكس لعدم وجود فواتير وذلك بإدارة أرمنت.

واوضح " مختار " أن المديرية والجهات المعنية  تابعت توزيع الوارد من الشركة خلال الفترة من بعد عيد الفطر المبارك وحتى اليوم، والتوزيع على المتعهدين المعتمدين بكافة مدن المحافظة، مشيرا  الى انه تم توزيع  406000 علبة و 812 كرتونة، أمس، على متعهدي مدن البياضية والقرنة والطود والزينية 

واهاب وكيل وزارة التموين الأقصر بالمواطنين والمتعهدين وكافة نقاط البيع بعدم التزاحم واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة كافة المواطنين كما حذر كافة حلقات التداول ونقاط البيع أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة التي حدث بها اختناق مؤقت.

واكد وكيل وزارة التموين  أنه سيتم متابعة توفر هذه السلعة بزيادة المعروض منها خلال الايام المقبلة مطالبا التجار بعدم التخزين أو الشراء المبالغ فيه ولا داعي للتزاحم على منافذ شركة الدخان .

شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات
شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات
شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات
شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات
شاهد.. ازدحام تجار الدخان على منافذ بيعه في الأقصر.. ومديرية التموين ترد بحملات
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