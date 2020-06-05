توريد 22 ألف طن قمح لشون وصوامع الأقصر

يواصل مزارعو الاقصر توريد الاقماح الى شون والصوامع المحافظة تحت اشراف الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين.





وقال تامر مختار انه حتى الآن تم توريد 22669.877 طن قمح إلى شون المحافظة بنسبة 66.7% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.





يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " وتم منع اى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع اثناء التوريد ، وتوزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الالصوامع للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الاقماح من المزارعين والموردين، بمضادات الحشرات إلى جانب أنه تم اتخاذ مايلزم لحماية المحاصيل من الأمطار والتقلبات الجوية.

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تموين الأقصر: صرف ١٥% من السلع التموينية بقيمة 6.5 مليون جنيه

الجدير بالذكر أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم .





وتم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.



