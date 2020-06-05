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محافظات

تموين الأقصر: صرف ١٥% من السلع التموينية بقيمة 6.5 مليون جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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شمس يونس
اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاقصر عن قيام المواطنين المقيدين تموينيا بصرف كمية قدرها 2.7 مليون رغيف مدعم بالبطاقات التموينية منذ بداية شهر يونيو الحالى وسط إجراءات احترازية الحمد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبة 15% من قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة.

وأوضح أنه تم صرف سلع حرة خلال أول يومين بالشهر بمبلغ 645 ألف جنيه وفارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 30 ألف بطاقة تموينية.

كما تم صرف دقيق بلدي من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية كمية قدرها 396 طن في اليوم الأول من الشهر.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الصرف دون حدوث اى ازدحامات أو أي معوقات مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.
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