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محافظات

صرف 23.7 مليون جنيه للمواطنين بالأقصر من إجمالي الدعم المقرر لهم

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:24 م
الدكتور تامر مختار
الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر
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شمس يونس

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر انه تم صرف حتى اليوم سلع تموينية بمبلغ 23.7 مليون جنيه بنسبة 55% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني محافظة الأقصر عن شهر يونيو.


وتم صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو من المنافذ التموينية ، وصرف 15.9 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية.


وأضاف وكيل وزارة التموين  انه تم صرف 1122 طن دقيق بلدي بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم من مستودعات الدقيق مشيرا الى انه الى توفير جميع المواد البترولية والبوتاجاز بالاسعار الرسمية.


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وأوضح  " مختار " انه  بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية تم التنبيه على اصحاب المحلات بعدم السماح للمواطنين بدخول المحلات التجارية بدون الكمامات الطبية مع الالتزام بالاجراءات الوقائية عند التعامل مع المواطنين اثناء التعاملات التجارية للحماية من فيروس كورونا " كوفيد -19 " .


وتابع انه تم التنبيه بالالتزام بالمسافات المقررة فى التباعد الاجتماعي عند التسويق داخل المتجر واتمام عملية الدفع و الزام كافة العاملين بالمتجر بارتداء الكمامات الطبية موضحا ان صاحب المتجر مسئول امام المديرية بالالتزام بهذه الاجراءات وانه يتحمل المسئولية القانونية فى حال مخالفة التعليمات.


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