عن طريق خلايا تجويف الأنف.. كيف يستطيع فيروس كورونا الدخول للجسم؟

قدم الدكتور احمد سامح أستاذ مساعد أمراض الباطنة بجامعة تافتس الأمريكية، بعض المعلومات عن دخول فيروس كورونا للجسم حيث أكد أن الفيروس يستطيع الدخول بدرجة كبيرة جدا إلى الخلايا المبطنة لتجويف الانف لكن بصعوبة جدا يقدر يعدي الخلايا المبطنة للزور والخلايا المبطنة للقصبة الهوائية والشعب والرئتين





- السبب ان مستقبلات ACE-2التي يدخل منها الفيروس موجودة بشكل كبير جدا في الخلايا المبطنة للانف لكن موجودة بدرجة اقل في الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي في الأجزاء البعيدة عن الأنف.







