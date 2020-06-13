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مرأة

عن طريق خلايا تجويف الأنف.. كيف يستطيع فيروس كورونا الدخول للجسم؟

السبت 13/يونيو/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قدم الدكتور احمد سامح أستاذ مساعد أمراض الباطنة بجامعة تافتس الأمريكية، بعض المعلومات عن دخول فيروس كورونا للجسم حيث أكد أن  الفيروس يستطيع الدخول بدرجة كبيرة جدا إلى الخلايا المبطنة لتجويف الانف لكن بصعوبة جدا يقدر يعدي الخلايا المبطنة للزور والخلايا المبطنة للقصبة الهوائية والشعب والرئتين

- السبب ان مستقبلات ACE-2التي يدخل منها الفيروس موجودة بشكل كبير جدا في الخلايا المبطنة للانف لكن موجودة بدرجة اقل في الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي في الأجزاء البعيدة عن الأنف.


التوصيات المستنتجة من المعلومات الجديدة الهامة:
١- حماية الانف من دخول الفيروس باستخدام ماسك عامل حاسم في السيطرة على نقل العدوى.
٢- استخدام مطهرات الانف لقتل الفيروس سواء عن طريق مسحات البيتادين ١٪؜ للانف او تطوير اسبراي انفي مخصوص يحتوى على مادة امنة وقاتلة للفيروس في نفس الوقت يعتبر من اهم الطرق للقضاء على الفيروس ومنعه من التسبب في اصابة للرئتين.
٣- منع تسرب اللعاب للرئتين في مرضى السمنة والسكر وكبار السن باستخدام النوم بزاوية ٤٥ درجة للرأس وعمل دراسات لقياس نسبة تسرب اللعاب من لسان المزمار اثناء البلع واستخدام طرق لمنع تسرب اللعاب للجهاز التنفسي اثناء البلع.
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