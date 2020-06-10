هل ينجح على البشر.. علاج كوري لعلاج كورونا

وجدت شركة Daewoong Pharmaceutical في كوريا الجنوبية دواءها المضاد للفيروس التاجي الجديد بعد الاختبارات على الحيوانات.





وأضافت الشركة أن الدواء أزال تماما العدوى في أنسجة الرئة للنمس والالتهاب، وفقا لرويترز. تم إجراء الاختبار على القوارض لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.









تخطط شركة الدواء الكورية لتقديم الدواء في التجارب السريرية في يوليو، و أشارت رويترز إلى أن ثلاث شركات أخرى تقيم نيكلوساميد كعلاج محتمل لـ Covid-19 ، لكن Daewoong هي الشركة الوحيدة التي تقدم الدواء بصيغة غير شفوية.





ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة دايوونغ للأدوية جيون سينغ هو قوله: "بناءً على النتيجة الإيجابية لاختبار الحيوان ، نخطط لإكمال التجارب البشرية والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد 19 بحلول نهاية هذا العام".

في أبريل ، شكلت الشركة تعاونًا في البحث والتطوير مع معهد باستور كوريا للتحضير لتجربة سريرية للنيكلوساميد لعلاج Covid-19

خلال البحث السابق عن إعادة تحديد موضع الدواء ، لاحظ معهد باستور كوريا أن فعالية الدواء المضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا في تجارب الخلايا كانت متفوقة على الأدوية التي تخضع حاليًا للتجارب السريرية في كوريا الجنوبية وعلى المستوى الدولي. بالنظر إلى المناخ الحالي

