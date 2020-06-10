بشرى سارة.. دواء أثبت نجاحه بنسبة ١٠٠٪ فى علاج كورونا

بشرة سارة للعالم بعد اعلان شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية، أمس الثلاثاء ، أن عقارها “نيكلوساميد” المضاد للطفيليات، “قضى” على فيروس كورونا المستجد في رئة حيوانات، بنسبة كبيرة، خلال تجارب أجرتها الشركة.

وأوضحت الشركة نسبة نجاح الدواء التجريبي المضاد للفيروسات فقد نجح بنسبة 100% وقضى تماما على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات.



ولفت الشركة انها سوف تعتزم هذا الدواء على البشر فى يوليو المقبل.



وقال مسؤول بالشركة من خلال تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن 3 شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار “نيكلوساميد” كعلاج لفيروس كورونا، لكن “دايوونج” هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم،.

واشار ت الشركة الكورية الجنوبية انها تجري تجارب هذا الدواء على حيوان النمس منذ ٣ أشهر.



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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيون سينغ-هو: “استنادا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام”.