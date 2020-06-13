AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد حاتم ينشر صورا من كواليس فيلم مانهاتن كينج.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر الفنان أحمد حاتم مجموعة من الصور من كواليس فيلمه الجديد مانهاتن كينج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "عودة للفيلم".


كان الفنان أحمد حاتم قد نشر عبر صفحته بموقع انستجرام صورة من كواليس فيلمه الجديد "الغسالة".


وعلق على الصورة قائلا: لا تنسى اخطاء الماضي .. إغسلها.


اقرأ أيضا :

أنا شفت اللي محدش شافه.. آخر ظهور لأحمد حاتم من كواليس فيلم الغسالة


كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".


"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
View this post on Instagram

Throwback to Manhattan king’s fitting Very weird

A post shared by Ahmed Hatem (@ahmedhatemomar) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالعوامة.. أحمد حاتم يتحدى الحجر المنزلي

يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان.. أحمد حاتم يعبر عن رفضه للعنصرية

صورة من الكواليس .. انتهاء تصوير فيلم الغسالة

أحمد حاتم: النضارة دي بتشوف اللى محدش شافه 

أنا شفت اللي محدش شافه.. آخر ظهور لأحمد حاتم من كواليس فيلم الغسالة

كواليس فيلم الغسالة .. محمود حميدة بصحبة هنا الزاهد وأحمد حاتم |شاهد

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

أهم الأخبار.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين حول كورونا.. وعبلة الكحلاوى ترفض إغلاق دار المسنين.. وصرف مرتبات يونيو الاثنين المقبل

بعد تعرضها للنصب.. مى حريرى تدافع عن هيفاء وهبى: الوزيرى لا يستحق لقب رجل.. شاهد

نتائجه سلبية.. الفلاحين تكشف السر وراء انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

حكم تعليق الحج بسبب الأوبئة.. تعرف على آراء العلماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بالأزرق السماوى.. أصالة نصري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام