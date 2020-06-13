أحمد حاتم ينشر صورا من كواليس فيلم مانهاتن كينج.. شاهد

نشر الفنان أحمد حاتم مجموعة من الصور من كواليس فيلمه الجديد مانهاتن كينج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "عودة للفيلم".

كان الفنان أحمد حاتم قد نشر عبر صفحته بموقع انستجرام صورة من كواليس فيلمه الجديد "الغسالة".

وعلق على الصورة قائلا: لا تنسى اخطاء الماضي .. إغسلها.

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كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.