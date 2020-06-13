أخبار التعليم.. عمل متطوعا لعلاج مرضى كورونا.. استشهاد طالب بـ طب جامعة مصر.. السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يحسم آليات إجراء امتحانات الترم الثاني للفرق النهائية

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.











وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:









37 لجنة للطلاب.. تجهيز 21 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور





























التعليم: المعلم المصاب أو المخالط لحالة كورونا يمكنه الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة





لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب كبائن التعقيم بالكليات والمدن الجامعية





إصابة عميد تمريض الأزهر السابق بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل





السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يحسم آليات إجراء امتحانات الترم الثاني للفرق النهائية





التعليم: تنفيذ انتدابات الثانوية العامة واجب قومي للمعلمين.. ومساءلة قانونية للمتخلفين









من بين 100 بحث.. 29 % من البحوث المصرية المنشورة دوليًا عن كورونا أعدها علماء جامعة القاهرة











ردا على شكاوى انتدابات الثانوية العامة .. التعليم : وزعنا المعلمين على اللجان إلكترونيا بمسافات محسوبة





جامعة حلوان تعلن خطتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية





