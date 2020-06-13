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محافظات

أول وفاة بكورونا بين الصيادلة بالدقهلية

السبت 13/يونيو/2020 - 05:33 م
الصيدلي عبد العزيز
الصيدلي عبد العزيز صبري
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همت الحسينى
نعى الدكتور سعيد شمعه نقيب الصيادلة بالدقهلية ومجلس نقابة صيادلة الدقهلية فى تصريح له اليوم السبت زميلهم الصيدلي عبد العزيز صبري إبن قرية نشا التابعه لمركز نبروه  بمحافظة الدقهلية والذى يعمل  بمستشفى نبروه حيث اصيب بفيروس كورونا منذ 10 أيام وجرى حجزه بمستشفى الصدر بالمنصورة الا ان حالته ساءت والتى اسفرت عن وفاته متأثرا باصابته بالفيروس.

واضاف انهم تلقوا الخبر بحزن شديد مطالبين بمعاش استثنائى لاسر ضحايا فيروس كورونا من الصيادله سواء كانوا يعملون فى القطاع الخاص او الحكومى حيث انهم معرضون جميعا للاصابه بسبب التعامل مع المواطنين سائلا  الله ان يتقبلهم من الشهداء.

واشار ان  قطاع الصيادلة بمحافظة الدقهلية شهد منذ بداية الازمه حتى الآن اصابة 3 صيادله بفيروس كورونا المستجد وتلقوا العلاج حتى تم شفاؤهم بالاضافه الى حالة وفاة الزميل عبد العزيز صبرى الذى توفى متأثرا بالاصابه .
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