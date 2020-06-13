أول وفاة بكورونا بين الصيادلة بالدقهلية

نعى الدكتور سعيد شمعه نقيب الصيادلة بالدقهلية ومجلس نقابة صيادلة الدقهلية فى تصريح له اليوم السبت زميلهم ا لصيدلي عبد العزيز صبري إبن قرية نشا التابعه لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية والذى يعمل بمستشفى نبروه حيث اصيب بفيروس كورونا منذ 10 أيام وجرى حجزه بمستشفى الصدر بالمنصورة الا ان حالته ساءت والتى اسفرت عن وفاته متأثرا باصابته بالفيروس.





واضاف انهم تلقوا الخبر بحزن شديد مطالبين بمعاش استثنائى لاسر ضحايا فيروس كورونا من الصيادله سواء كانوا يعملون فى القطاع الخاص او الحكومى حيث انهم معرضون جميعا للاصابه بسبب التعامل مع المواطنين سائلا الله ان يتقبلهم من الشهداء.



