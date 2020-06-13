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فن

ياسين أحمد السقا يستمتع بالصيف في حمام السباحة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:33 م
ياسين احمد السقا
ياسين احمد السقا
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محمد بدران

شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر ياسين احمد السقا بملابس البحر أثناء تواجده في حمام السباحة، وعلق على الصورة "أوقات أكثر سعادة".

وانتهى أحمد السقا من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

وفيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وأحدث أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.


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Happier times. 🧿

A post shared by Yasein El Saka (@yaseinelsaka) on

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