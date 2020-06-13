تحرير ١١٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا فى حملات ضبط الأسواق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن من جشع التجار وضبط الأسواق خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.





وقالت "فايزة عبد الرحمن" وكيلة أول وزارة تموين الشرقية أن المديرية رفعت درجة الإستعداد ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

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وأشارت "عبد الرحمن" الي ان الحملات اسفرت عن تحرير١١٢ محضرًا متنوعًا منها تحرير٨٧ محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و تحرير (٢٥) محاضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي ، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى ضد تجار تموينين مخالفين.





وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.