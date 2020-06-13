بعلامات النصر وممرات شرفية.. خروج 125 حالة عقب شفائهم من فيروس كورونا بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، خروج ١٢٥ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم خروج ٣٧ حالة للمرة الأولى من مستشفى منيا القمح المركزي، و٤ من مستشفى أولاد صقر المركزي، و٤ من مستشفى مشتول السوق المركزي، و٢ من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٦ من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، و٤٥ من مستشفى السعديين المركزي، و١١ من مستشفى بلبيس المركزي، و٥ من مستشفى كفر صقر المركزي.





وأوضح أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل بذلك إلى ٤٣٢ حالة بالمحافظة حتى الآن منهم ١٧٠ حالة بعزل الزقازيق، ٢٩ حالات بالصدر، ٢٦ بعزل فاقوس، ٦ بحميات الزقازيق، ٢ بحميات فاقوس، ١٤ بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، ٧ بمستشفى الإبراهيمية، ٦٧ بمستشفى السعديين، ٢٨ بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، ٣٤ بمستشفى بلبيس، وحالة بمستشفي أبو كبير، و٤ بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٤ بمستشفى مشتول السوق المركزي، و٢ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و٣٧ بمستشفى منيا القمح المركزي.





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وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلى سلبية، بعد خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية، بعد خروجهم وسط ممر شرفي نظمته الأجهزة الطبية وهم يرفعون علامات النصر.





وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.