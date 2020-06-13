بتوعية الفلاحين والمرشدين..محافظ الشرقية: لا نألوا جهدًا في تقديم الدعم للارتقاء بالزراعة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.





وأضاف المحافظ أن المحافظة لاتألو جهدًا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

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كما شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية ، مشددًا على مراعاة العدالة في التوزيع طبقًا للحصر الفعلي ، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثه للري والزراعة.





وأكد المهندس "علاء عفيفى" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام اداره الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع اعضاء الحمله القومية للذرة الشامية بالمرور علي الحقول الارشاديه المنزرعة بمحصول الذرة الهجين 168 أصفر بناحية الملاحة بمركز الزقازيق وكذلك الحقول الارشاديه المنزرعة بأصناف 168 و 176 هجين فردي أصفر بنواحي ( برمكيم - الهوابر - المناصفور -العطارين - الشوبك - قاويشه -الصويني ) بمركز ديرب نجم وذلك لمتابعة التجميعات الارشاديه الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية.

وأضاف وكيل الوزاره أن الهدف من تلك الزيارات هو إرشاد وتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل والتعرف علي أحدث الطرق لحماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر لزراعات الذرة كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية .

فيما أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلميه في الزراعه لتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.