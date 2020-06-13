AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتوعية الفلاحين والمرشدين..محافظ الشرقية: لا نألوا جهدًا في تقديم الدعم للارتقاء بالزراعة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:49 ص
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة  تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.


وأضاف المحافظ أن المحافظة لاتألو جهدًا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

أقرأ ايضا:

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية ينفذ 1637 حملة تطهير وتعقيم


كما شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية ، مشددًا على مراعاة العدالة في التوزيع طبقًا للحصر الفعلي ، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثه للري والزراعة. 


وأكد المهندس "علاء عفيفى" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام اداره الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع اعضاء الحمله القومية للذرة الشامية بالمرور علي الحقول الارشاديه المنزرعة بمحصول الذرة الهجين 168 أصفر بناحية الملاحة بمركز الزقازيق وكذلك الحقول الارشاديه المنزرعة بأصناف 168 و 176 هجين فردي أصفر بنواحي ( برمكيم - الهوابر - المناصفور -العطارين - الشوبك - قاويشه -الصويني )  بمركز ديرب نجم وذلك لمتابعة التجميعات الارشاديه الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية.

وأضاف وكيل الوزاره أن الهدف من تلك الزيارات هو إرشاد وتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل والتعرف علي أحدث الطرق  لحماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر لزراعات الذرة   كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية .

فيما أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلميه في الزراعه لتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد فى معايشة مع مزارعى الشرقية خلال موسم حصاد القمح.. والمزارعون: نتوقع خيرا وفيرا.. فيديو وصور

البحوث الزراعية: ندوات إرشادية مفتوحة عن المحاصيل الصيفية

ترشيحاتنا

الرئيس الجزائري: جيشنا لن يتحرك خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد

إسرائيل: حماس أطلقت صواريخ تجريبية من غزة

الوادي الجديد تستعد لعودة السياحة.. تعرف على أهم المناطق السياحية

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

6 أعمال تضمن لك دخول الجنة.. يهملها الكثيرون

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور