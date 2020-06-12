AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية ينفذ 1637 حملة تطهير وتعقيم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد  والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس .


وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم  ، حيث قامت بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري  للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

أقرأ ايضا:

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية ينفذ 30 ألف حملة تطهير وتعقيم بالمنشآت والأماكن الحيوية

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 إلي 7 يونيو 2020م  بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قري ومراكز المحافظة.


وأشار  إلى أنه تم تنفيذ 134 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 33 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 159حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 4 حملات لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و12حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 173حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 1122حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع  الإرشادات الصحية المقدمة  للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة .


وأشار "بركات" الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالشرقية

لمواجهة كورونا..بيطري الشرقية يعقم 159 منشأه و4 دور عباده و6 قري

زراعة الشرقية تساهم في تطهير وتعقيم 2850 مقرا

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالشرقية

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يشن 21 ألف حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

بيطري الشرقية: تنفيذ 25 ألف حملة تطهير وتعقيم ضد كورونا

ترشيحاتنا

تواصل استقبال الحالات.. الحكومة تنفي انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كورونا

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

الحكومة تنفي التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

مفتى الجمهورية: الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا طاعة لله.. فيديو

الأزهر: منفذو الهجوم الإرهابي بمسجد كابول تجردوا من القيم الدينية والإنسانية

عودة نارية.. ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية