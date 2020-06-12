لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية ينفذ 1637 حملة تطهير وتعقيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس .





وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم ، حيث قامت بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 إلي 7 يونيو 2020م بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قري ومراكز المحافظة.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ 134 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 33 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 159حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 4 حملات لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و12حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 173حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 1122حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة .





وأشار "بركات" الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين