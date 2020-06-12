لبوا نداء الوطن .. صحة الشرقية تثمن جهود الفريق الطبي بمستشفيات العزل

ثمن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجهود المخلصة، والعطاء المستمر، من الجيش الأبيض بالمحافظة، ومن ملائكة الرحمة التي يتم تكليفها وفقًا لخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية داخل الكتائب المختلفة بمستشفيات العزل بالمحافظة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والحد من انتشاره.









وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مستشفيات الشرقية بتقديم الخدمة الطبية لمرضي العزل بالشرقية بالتناوب كل ١٤ يوما متسابقين ملبين لنداء الوطن غير مدخرين أي جهد وعناء لخدمة إخوانهم من المصابين بفيروس كورونا المستجد من أهالي الشرقية الكرام.





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وأضاف أنه لم تتوان كل مستشفى بالمشاركة بالفريق الطبي أطباء وتمريض داخل مستشفي العزل بالشرقية، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قام مستشفى فاقوس النموذجي بالمشاركة بعدد ١٤ ممرضة من المستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بمستشفي العزل بالزقازيق لمدة ١٤ يوما، يليها فريق مستشفي الإبراهيمية المركزي لمدة ١٤ يوما أخرى، ثم فريق مستشفي الصوفية المركزي لأيام مماثلة، وبعدها فريق مستشفي الحسينية الذي يقدم الخدمة الطبية الآن بمستشفي العزل بالزقازيق، والتي تسع لعدد ١٢٤ سريرا.





كما قامت مستشفيات الصالحية المركزي، ومستشفي طب وجراحه العيون"الرمد"، بإرسال الفريق الطبي لتقديم الخدمة الطبية بمستشفي حميات الزقازيق، وقيام مستشفي ههيا بإرسال الفريق الطبي لمستشفي العزل ببلبيس.





وأستكمل انه يستمر عطاء الجيش الأبيض بتقديم الخدمة الطبية بكتائب أخري بمستشفيات العزل بالمحافظة من باقي مستشفيات الصحة لمدة ١٤ يوم، ومنها "أبو حماد، السعديين، مشتول السوق، أولاد صقر، الزوامل، كفر صقر، القرين، القنايات، تلراك، ديرب نجم، الزقازيق العام، أبو كبير، منيا القمح، وغيرهم"، هذا بالإضافة لجهودهم البطولية داخل العزل بكل مستشفي وفقًا لخطة المديرية الموضوعة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، خلال هذه الجائحة.