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محافظات

لمكافحة الطفيليات.. بيطري الشرقية يرش 160 ألف رأس ماشية

السبت 13/يونيو/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشددا علي ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية  علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة  للقضاء علي الأمراض  للحفاظ علي الثروة الحيوانية .


ومن جانبه أضاف الدكتور "بركات محمد علي" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تنفيذا لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية.

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وأشار الي أن مديرية الطب البيطري قامت بالتنسيق مع  ( إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات ) خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مايو 2020م  ، برش (  160 ألف و 461 رأس )  و تجريع (  30 ألف و 135 رأس ) لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ علي الثروة الحيوانية مشيرا إلي أنه تم فحص وعلاج ( 44 ألف و 513 رأس ) بالوحدات البيطرية ..


وأكد أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.


فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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