الدوري الألماني .. بايرن ميونخ يتعادل إيجابيا أمام مونشنجلادباخ بالشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وضيفه مونشنجلادباخ بهدف لمثله، على ملعب "أليانز آرينا" فى إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الألمانى.





تقدم البايرن فى الدقيقة 26 بهدف للصاعد جوشوا زيركزى من خطأ قاتل لحارس الضيوف، وتعادل مونشنجلادباخ فى الدقيقة 37 عن طريق الفرنسى بينيامين بافارد مدافع البايرن فى مرماه.





وجاء تشكيل البايرن كالتالى:





حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بافارد - بواتينج - لوكاس هيرنانديز - الابا





خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كويسانسى





خط الهجوم: بيرسيتش - جنابرى - زيركزى





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البوندسليجا.





في المقابل يطمح فريق بوورسيا موشنجلادباخ في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على العملاق البافاري، والحفاظ على فرصة الضعيفة في المنافسة على المركز الثاني، وحجز مقعد في دوري أبطال أورويا الموسم المقبل.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، برصيد 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الرابع بـ 56 نقطة.