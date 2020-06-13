للشهر الثاني.. صرف منحة الـ 500 جنيه لـ 12 ألف أسرة من الأكثر احتياجًا في 3 محافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ، عن أن الوزارة -بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة- ستصرف، للشهر الثاني، منحة لـ 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجًا في محافظات "قنا، سوهاج، أسيوط".





وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قيمة المنحة 500 جنيه، وتم صرفها خلال شهر مايو الماضي، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ؛ للتخفيف عليهم من الآثار المترتبة عن تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "قاسم"، أنه يتم صرف المنحة بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشار إلى أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القرى المستهدفة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وتم إرسالها إلي برنامج الأغذية؛ للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القوى العاملة؛ لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.