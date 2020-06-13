وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصاباً بـ فيروس كورونا

لفظ خالد محمد فرغلي، سائق بمرفق الإسعاف بأسيوط ، انفاسه الاخيرة بمستشفى الراجحي الجامعي للعزل مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد





وقال الدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف بأسيوط، إن السائق خالد محمد فرغلي، كان يعمل بوحدة إسعاف الكيلو 103 بوابة طريق الجيش على الطريق الصحراوي الشرقي، توفي مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله داخل مستشفى أسيوط الجامعي.





وأشار مدير مرفق الإسعاف بأسيوط، إلى أنها أول حالة وفاة لأحد العاملين بالمرفق بأسيوط، مشيرًا إلى أن زميله محمد شوقي توجه إلى بنك الدم بمستشفى أسيوط الجامعي وتبرع بالبلازما بعد تعافيه من فيروس "كورونا".









فيما كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 136 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.





اقرأ أيضًا:





وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، ووفق آخر تقرير وارد له من الراجحى أمس الأول الخميس عن عمل المستشفى خلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 72 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 14 حالة طوال تلك الفترة وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 50 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



