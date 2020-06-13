AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصاباً بـ فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:24 م
وفاة سائق إسعاف بأسيوط
وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصابا بفيروس كورونا
Advertisements
إيهاب عمر
لفظ خالد محمد فرغلي، سائق بمرفق الإسعاف بأسيوط، انفاسه الاخيرة بمستشفى الراجحي الجامعي للعزل مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف بأسيوط، إن السائق خالد محمد فرغلي، كان يعمل بوحدة إسعاف الكيلو 103 بوابة طريق الجيش على الطريق الصحراوي الشرقي، توفي مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وأشار مدير مرفق الإسعاف بأسيوط، إلى أنها أول حالة وفاة لأحد العاملين بالمرفق بأسيوط، مشيرًا إلى أن زميله محمد شوقي توجه إلى بنك الدم بمستشفى أسيوط الجامعي وتبرع بالبلازما بعد تعافيه من فيروس "كورونا".


فيما كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 136 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.

اقرأ أيضًا:

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن المستشفى  منذ تجهيزها  كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، ووفق آخر تقرير وارد له من الراجحى أمس الأول الخميس عن عمل المستشفى خلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 72  حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 14 حالة طوال تلك الفترة وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 50 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى  والبالغين 50 حالة تتضمن 31 حالة جميعهم مستقرة،  كما يتضمن 19  حالة بالعناية المركزة ، و4 حالات  على جهاز التنفس الصناعى .
وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصاباً بـ فيروس كورونا
وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصاباً بـ فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط

شفاء حالتين واحتجاز 21 بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

نائب رئيس جامعة أسيوط من داخل مستشفى العزل: حب الناس هو العلاج الحقيقي

فيروس كورونا .. خروج 3 حالات واحتجاز 33 بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

إصابة ممرض بمستشفى العزل بأبوتيج بـ كورونا .. تفاصيل

شفاء 35 مصابا من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط

ترشيحاتنا

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

أشرس من كورونا.. مرض ليجيونيلا | هل يشكل خطرا على العالم؟ طبيب يجيب

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

لا تدعو للتفاؤل.. وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

الري: الورقة الإثيوبية مخلة بكافة الأعراف الدولية ولا تقدم ضمانات لمصر ..فيديو

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة