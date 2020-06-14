سكان شارع إدريس المندرة البحرية بالإسكندرية يستغيثون من تهالك أسلاك الكهرباء

اشتكى المواطن إبراهيم محمد رشاد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أسلاك الكهرباء بشارع إدريس المندرة البحرية بالإسكندرية.









يقول فى شكواه : نعانى من تهالك أسلاك الكهرباء فى شارع ادريس المندرة البحرية متفرع من طريق الكورنيش يوجد اسلاك متهالك تغذي العقار مربوط في مواسير الغاز الخاصة بالعقار وهو ما يهدد حياة المارة لخطر الصعق الكهربائى .









وأضاف : تقدمت ببلاغين لرقم 121 وشرحت لهم الكارثة وأرقام البلاغين الاول 8722652 والثاني 8732089 ، مطالبا بعمل لجان من وزارة الكهرباء ومتابعة هذه الأعمدة والعمل على حلها قبل أن تنذر بكارثة.

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