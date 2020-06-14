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رياضة

النادي يدعمنا.. أحمد مدبولي: الشائعات زادت تجاه لاعبي الإسماعيلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:24 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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نانسي إبراهيم
أكد اللاعب أحمد مدبولي نجم النادي الإسماعيلي بأنه مندهش من الأخبار والشائعات التي تنتشر بقوة علي لاعبي الدراويش، مؤكدا أن هذا الأمر زاد بقوة في الأسابيع الأخيرة.

وترددت عدة أنباء  منذ الأمس، تشير إلي قيام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بمعاقبة ثنائي الفريق، أحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي دونجا، وذلك بسبب مشاركتهما في مباراة خماسية دون إذن، وقيامهما بالتأهيل تحت قيادة مُعدّ بدني.

وقال اللاعب أحمد مدبولي في تصريحات لـ "صدي البلد": " النادي الإسماعيلي نادٍ كبير ومؤسسة تدعم لاعبيها جيدا للعبور من تلك الأزمة التي لازمت بلادنا في الشهور الماضية".

وتابع مدبولي تصريحاته الخاصة : "أتعجب وأندهش من الشائعات المتكررة التي تخرج ضد النادي الإسماعيلي ولاعبيه باستمرار، ولا أعلم السبب في هذا، فمعظم الأخبار التي تنقل علي الصحف والمواقع لا أساس لها من الصحة، فالنادي الإسماعيلي لم يبلغني بأي عقوبة أو غرامة مالية بسبب مشاركتي في مباراة خماسية".

واستكمل اللاعب تصريحاته لـ"صدي البلد" : " اقوم بأداء التدريبات التأهيلية بانتظام وتحت قيادة معد بدني كبير وذلك للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية تمهيدا للعودة للتدريبات والمباريات في أي وقت ".

وأنهي اللاعب أحمد مدبولي تصريحاته : "انا سعيد بلعبي في ناد كبير بحجم النادي الإسماعيلي، وأتمني حصد البطولات معه وإسعاد الجماهير ".

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد مدبولي انتقل للنادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك، واستطاع تقديم أداء مميز مع الفريق في كل المباريات التي شارك بها.
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