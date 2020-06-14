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رجائي عطية: لم أصف المحامين بنقابة العوالم.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:49 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
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إبراهيم القادري
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن الحال لا يسر ومهنة المحاماة تعتمد علي الأدب وأخرجت أدباء وهي في أدائها تلتزم بآداب الكلمة والسلوك والتصرف والحجة وتعتمد على أدب الحوار.


وأضاف رجائي عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم: "عشت عمري اقدم نموذج للاحترام وعند قيامي بمهمة هدفها الارتفاع بالمحاماة ورد الدماء الي شريانها وجدت اناس يهاجمونني.


وأوضح رجائي عطية ، أنه أمس نشرت صورة شخصية لي مع حفيدتي وأنا في منزلي في مارينا وتم التعليق علي هذه الصورة بتعليق لا يليق.



وتابع: من قام بالتعليق يعمل محاميا وأنا نقيب محامين وإهانتي تعني إهانة جميع المحامين وهذا الموقف أغضبني جدا.


واستطرد: لم أصف نقابة المحامين بنقابة العوالم ولم أقم بوصف الشخص الذى علق علي الصورة بهذا الوصف أيضا، لأن الإساءة لنقابة المحامين اساءة الى نفسي.
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