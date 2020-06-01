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أخبار البلد

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمقيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا. 

وحمل البلاغ جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو، بما يعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات. 

كما قدم نقيب المحامين مع البلاغ 5 حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين. 


من ناحية أخرى نفذ وفد من المتخصصين، أمس حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.


كما تم تعقيم نادي المحامين النهري بالمعادي ياتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا.

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