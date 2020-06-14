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تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتاد بعض الأشخاص على تناول الجبن في وجبة الإفطار، لاعتقادهم أنها غنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان، مثل "البروتين، والكالسيوم، وفيتامين د"، دون إدراك أن هناك أنواعا منها قد يكون لها وقع ضار على الصحة العامة، مثل الجبنة المطبوخة.


قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أضرار الجبن المثلثات والمطبوخة التى لا تحتوي على البروتين والكالسيوم كما يروج لها، بل تحتوى على أكثر من 75% من الدهون المشبعة، مما يجعلها أحد أنواع الجبنة المطبوخة التي تهدد صحة الإنسان بالعديد من المخاطر الجسيمة، خاصةً الفئات التي تعاني من ضعف الجهاز المناعي، ولاسيما الأطفال، ومن أبرز أضرارها:


- السمنة.

- السكري.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- اضطراب في وظائف الكلى.

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تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

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