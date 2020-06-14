خالد لطيف: لم أحسم موقفي من انتخابات اتحاد الكرة .. واللجنة الخماسية تجاهلت الجمعية العمومية

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لم يحسم موقفه حتى الآن من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





وأضاف خالد لطيف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،أن مهام اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.





وتابع خالد لطيف:" اللجنة الخماسية تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".





وأكد أنه من الصعب إعادة نفس الأعضاء السابقين لإتحاد الكرة المصري في المجلس المقبل.





وأشاد خالد لطيف برئيس الاتحاد المصري السابق هاني أبوريدة قائلا: "شخص عملي وشرف تواجده في الاتحاد الإفريقي"