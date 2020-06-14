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أخبار العالم

الثانية عالميا .. البرازيل تسجل 21 ألف إصابة و892 وفاة جديدة بـ كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت البرازيل اليوم 21.704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين 850.514 شخصا.

كما سجلت البرازيل 892 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42.720.

وأصبحت البرازي ثاني أكقر دول العالم تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات، متجاوزة بريطانيا.

ونظم عدد من المتظاهرين احتجاجا ضد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمام مبنى الكونجرس البرازيلي بسبب  إخفاء حكومته الأعداد الحقيقية لوفيات فيروس كورونا.

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