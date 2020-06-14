نوع مهمل من التوابل يحارب السعال والكوليسترول

هناك فوائد صحية عديدة لإضافة الحبهان لطعامك، فهو مصدر غني بالمعادن والكالسيوم والكبريت والفيتامينات والحبهان معروف على نطاق واسع بخصائصه المطهرة والمضادة للأكسدة.. إليك أبرز فوائده يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.





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تنفس أفضل:

مضغ القليل من بذور الحبهان يعالج التهاب الحلق والبرد والسعال وهو علاج جيد لالتهاب الحلق، ويزيد من تدفق الدم داخل الجهاز التنفسي ويخفف من أعراض السعال والبرد.







يحفز الهضم:

الحبهان من أفضل التوابل التى تحارب السموم المتراكمة من الجسم، كما أنه يحفز وظائف الكلى ويخفض الكوليسترول.





يحارب السرطان:

يحتوي الحبهان على خصائص غنية بمضادات الأكسدة، كما يحتوي على مواد كيميائية تمنع السرطان وتقتل الخلايا السرطانية بفاعلية.