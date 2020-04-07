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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:26 ص
الحبهان
الحبهان
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هاجر هانئ
الحبهان من البهارات التى يحرص الكثير من الأشخاص على استخدامها و إضافتها للطعام عند الطهى، وذلك لأن الحبهان يتمتع بنكهة قوية تضفى إلى الطعام مذاقا مميزا، كما يفضل البعض مضغ حبة الحبهان.

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن هناك الكثير من الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند مضغ الحبهان، وتتمثل في الآتي:

- علاج تلبكات الامعاء 
- علاج حالات القولون العصبي 
- يخفف من اعراض نزلات البرد و السعال 
- مفيد في حالات التهابات الشعب الهوائية 
- مفيد في علاج تقرحات الفم و احتقان الزور 
- يساعد في علاج التهابات المسالك 
- فاتح للشهية 
- يذهب الغازات و اصوات البطن 
- يخفف من الامساك 
- يساعد في علاج التهابات المرارة.
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