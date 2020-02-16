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منوعات

الحبهان يثير التذمر في الأوساط السعودية.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:02 ص
الحبهان في السعودية
الحبهان في السعودية يثير البلبة
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محمود نوفل
أثار ارتفاع أسعار الهيل -الحبهان- تذمرا بين المستهلكين السعوديين الذين يرون أن ضَعْف الرقابة والاحتكار والتلاعب، السبب الأول في هذه الموجة، متسائلين عن دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى في كبح هذا الارتفاع المتواصل.

ويُشار إلى أن أسعار الهيل  -الحبهان- قد قفزت في السوق المحلية السعودية؛ لتسجل رقمًا قياسيًّا مقارنة بالأسعار في السابق؛ إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما بين 70 و90 ريالًا.

وأرجع "متعاملون" في السوق أسباب الارتفاع إلى انقطاع المنتج الهندي من "الحبهان" منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية.

وتوقَّع "باعة" زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وأوضحوا أن السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج.

وفي جولة ميدانية، قامت بها صحيفة سبق السعودية فقد رصدت خلالها الأسعار؛ إذ سجّل سعر الكيلو الواحد للصنف الأول من النوع الأمريكي 200 ريال، بينما سجّل الصنف الثاني ما بين 180 و190 ريالًا، وكان في السابق لا يتجاوز الـ90 ريالًا.

وتشير إحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز الـ 550 مليون ريال حيث تُعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من شراء أو استهلاك منتج "هيل هندي أخضر فاخر"؛ وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة، وبيّنت أن اسم المنتج "هيل هندي أخضر فاخر" بتاريخ إنتاج 01/ 2018، وتاريخ انتهاء 01/ 2020.
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