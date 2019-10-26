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مرأة

تعرف على فوائد مضغ الحبهان على الريق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بتناول حبة من الهيل "الحبهان" على الريق لاحتوائه على فوائد عديدة لجسم.

مضغ حبة من الهيل أو الحبهان تفيد في:
1- علاج تلبكات الأمعاء
2- علاج حالات القولون العصبي
3- يخفف من أعراض نزلات البرد والسعال
4- مفيد في حالات التهابات الشعب الهوائية
5- مفيد في علاج تقرحات الفم واحتقان الزور
6- يساعد في علاج التهابات المسالك
7- فاتح للشهية
8- يذهب الغازات وأصوات البطن
9- يخفف من الإمساك
10- يساعد في علاج التهابات المرارة
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