السعودية تتخذ قرارا هاما بشأن استيراد التوك توك

أثبت التوك توك كفاءته في التسلل بين الزحام في مصر والهند، وأدى عملًا بطوليًا في نقل المصابين بسرعة من أماكن التظاهرات في العراق خلال الأحداث الأخيرة، واليوم يصل السعودية.

كشفت المملكة العربية السعودية عن اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات ذات العجلتين أو أكثر واستيراد التوك توك لتيسير الحركة ونقل الأشخاص والأشياء تحت تصنيف دراجات نارية وكهربائية.

وحددت الهيئة العامة للمواصفات شروطًا من بينها حظر استيراد مركبات «التوك توك» المستعملة التي تكون سعة اسطوانتها أقل من 125 حتى إن كانت مستوفاة للشروط المذكورة.





وألزمت المورد باستيراد الدراجات المزودة بمحرك وقود أو كهرباء أو أي مصدر طاقة آخر وفقًا لصحيفة المرصد، مع مراعاة أداء المكابح، منع الضوضاء، انبعاثات العادم، الثبات، السرعة القصوى، ضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.

مع خضوع الدراجات النارية والكهربائية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، وإلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.