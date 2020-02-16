بحملة ترويجية.. كوستا ديل سول الإسبانية تستهدف سائحى السعودية

تستهدف مالقة المعروفة بكوستا ديل سول، والواقعة في جنوب إسبانيا، السياح السعوديين وزوار سياحة المعارض والمؤتمرات، من خلال حملة ترويجية في المملكة العربية السعودية لإجراء عرض تقديمي عن المنتجات السياحية والتواصل بين المشترين السعوديين وشركاء كوستا ديل سول السياحيين.







ويقام المعرض في ثلاث مدن رئيسية بالمملكة، حيث يبدأ من جدة بتاريخ 16 فبراير، وينتقل إلى الرياض بتاريخ 17 فبراير، ثم ينتهي في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر بتاريخ 19 فبراير من العام الحالي.





وتُعقد العروض التقديمية بين ممثلي مجلس كوستا ديل سول للسياحة وشركائها، وبين المتخصصين في السفر إلى الخارج والمتخصصين وصناع القرار في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في حضور ممثلي عدة شركات للطيران من الشرق الأوسط.





وصرح أنتونيو دياز، رئيس مجلس سياحة كوستا ديل سول: "نحن نقوم بجانب شركاء وفدنا الذين يمثلون مجلس السياحة الإقليمي وكبار فنادق الخمس نجوم، بإجراء هذا العرض الترويجي بالتعاون مع شركة آفياريبس بهدف زيادة الوعي بمعالم الجذب السياحي والعروض الفريدة لكوستا ديل سول كوجهة سياحية ترفيهية لزوار المملكة العربية السعودية، وكجزء من جهودنا المستمرة لزيادة الروابط وتعزيزها بين متخصصي السفر للخارج في المملكة العربية السعودية ومتخصصي قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات في الخارج وشركاء صناعة السفر في كوستا ديل سول، تم إعداد هذا الحدث للقاء الأشخاص المناسبين، والذي نعتقد أنه سيؤدي إلى مزيد من التطوير لفرص أعمال مشتركة جديدة، وإنشاء باقات عطلات جديدة للسعوديين، وزيادة عدد الزيارات من السوق السعودية إلى كوستا ديل سول".

وأضاف دياز: "الوصول إلى كوستا ديل سول يعني إيجاد مناظر طبيعية جميلة وشواطئ رائعة ومأكولات لذيذة وعادات وتقاليد مثيرة للاهتمام، وهذا يعني اكتشاف التراث الثقافي الغني، والمدن الساحلية المذهلة مثل ماربيلا، والقرى النائية البيضاء الساحرة، لافتا إلى أن مالقة تكشف النقاب عن أسرار رائعة تجعل إقامة الزائر السعودي لا تنسى.

ومن ضمن شركاء "كوستا ديل سول" المشاركين في الحدث، يشارك منتجع دون كارلوس ريزورت أند سبا بماربيللا، تور إسبانيا ومنتجع لوس مونتيروس سبا أند جولف ريزورت.

يذكر أن المقاطعة الجنوبية في مالقة أو كوستا ديل سول هي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في إسبانيا، سواء لقضاء عطلة رومانسية أو عطلة عائلية أو رحلات المؤتمرات والمعارض، حيث توفر المنطقة شواطئ رائعة ومناخًا لطيفًا على مدار السنة وقرى جبلية خلابة مثل قرى ميهاس وكاسيراس، والمنتجعات والمراكز الصحية والمرافئ والحياة الليلية الرائعة مع أفضل مأكولات البحر الأبيض المتوسط. كوستا دل سول مليئة أيضا بالمحلات التجارية الرائعة من كل نوع لعشاق التسوق.

وبالنسبة للموقع الجغرافي، تقع كوستا ديل سول في جيب استراتيجي داخل جزء متميز من الأندلس، مما يجعل من السهل جدًا السفر منها برا إلى مدن مثل قرطبة وغرناطة وإشبيلية، وبالمثل فمن السهل زيارة مدن مواقع التراث العالمي مثل أوبيدا وميريدا وقرطبة برًا، كما يُعد مطار كوستا ديل سول – مالقة أحد المطارات التي تتمتع بأعلى عدد من المسافرين في إسبانيا، ويعتبر المطار الرئيسي ونقطة الدخول إلى الأندلس مع رحلات مباشرة من المدن الرئيسية في العالم.