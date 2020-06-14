أحمد حاتم أستاذ جامعي في فيلم الغسالة

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏





ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد و أحمد حاتم ، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحًا لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.‎



