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محافظات

تحرير 143 محضرا تموينيا وسحب 885 رخصة قيادة في المنوفية

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد أمين
 أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 143 محضرا تموينيا ضمن الحملات اليومية  التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول، حفاظًا على حقوق المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا. 



 أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات التفتيشية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية  لمنع التلاعب فى الأسعار ومعاقبة المخالفين ، موضحًا بأن  الحملات اليومية  أسفرت عن تحرير 143 محضر خلال  يوم واحد من الأسبوع الحالى تنوعت ما بين  تحرير 52 محضر مخالفات  مخابز  و91 محضر مخالفات أسواق .

وأضاف أنه تم تحرير  2 محضر جنح ضد أصاحب محل بقالة بمركز أشمون لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى  ،كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان بمركز منوف لبيع أغذية مجهولة المصدر وضبط 1800علبة بسكويت ، و 1350علبة عصير ، وأخر ضد صاحب محل  بن  بمركز شبين الكوم وضبط 10كجم  بن  مجهولة المصدر.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، كشف محافظ المنوفية عن سحب (81) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس السبت بإجمالى (885) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء  تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس 

وأكد على استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .
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