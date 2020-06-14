استبدل قميصه مع أحد اللاعبين.. ميسي يكسر بروتوكول الليجا





وكان فريق برشلونة اكتسح نظيره ريال مايوركا، أمس، السبت، بأربعة أهداف، مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدروي الإسباني، وتمكن ميسي من تسجيل الهدف الرابع.





وعقب نهاية المباراة تبادل ميسي قميصه مع أحد لاعبي ريال مايوركا، وهو ما يخالف بروتوكول الدوري الإسباني" ليجا"، لمنع احتمالية نقل العدوى بين اللاعبين.





ولم تصدر رابطة الليجا حتى الآن تعليقا بشأن اختراق ميسي لأحد قواعد بروتوكول الدوري الإسباني.





يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد قواعد بروتوكول مسابقة الدوري الإسباني، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".