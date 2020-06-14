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أخبار البلد

في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. وزارة الصحة: المتبرع بطل ينقذ حياة مريض

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت وزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة المرضي، ويرسم البسمة على كل أفراد عائلته.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم أن المتبرع بالدم بطل لأنه يساهم في علاج شخص محتاج لقطرة دم، لأن الدم شريان الحياة.

وخصصت وزارة الصحة، رقم هاتف للاستفسار عن خدمات التبرع بالدم حيث يمكن للمُتبرع الاتصال على الرقم: 15366 أو التواصل مع Egyptian National Blood Transfusion Services

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1484 حالة وفاة.
في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. وزارة الصحة: المتبرع بطل ينقذ حياة مريض
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